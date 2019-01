Motores Fernando Alonso ansioso pelas 24 Horas de Daytona Por

A Fórmula 1 parece já um capítulo passado para Fernando Alonso, que só pensa no seu próximo desafio; as 24 Horas de Daytona.

O espanhol irá alinhar na prova que se disputa no próximo fim de semana no famoso traçado da Florida aos comandos do Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing, que irá dividir com Kauimi Kobayashi, Renger Van der Zande e Jordan Taylor.

Será a segunda vez que Alonso disputa a prova de abertura do Campeonato IMSA, depois de em 2018 ali se ter estreado num Ligier LMP2 da United Autosport e ter terminado na 13ª posição.

O piloto de Oviedo mostra-se entusiasmado com este regresso à maior prova de resistência em solo americano: “Estou contente por estar de volta a estas 24 Horas de Daytona. No ano passado adorei bastante a corrida. Agora a expetativa é maior. Com a performance da Wayne Taylor Racing nos últimos anos, com vitórias e pódios na maioria das vezes, ganhando a corrida há dois anos, sabemos que podemos ser muito competitivos”.

“A equipa tem muita experiência no IMSA e em Daytona, por isso sei que vou aprender muito com eles, vou aprender muito com os meus companheiros de equipa e adorar guiar o Cadillac em Daytona e espero estar numa boa posição no final da prova”, remata Alonso.

Wayne Taylor também está radiante por ter Fernando Alonso na equipa: “No ano passado ele veio a esta prova num carro LMP2 e falamos ao longo do fim de semana. E de repente recebi uma mensagem da McLaren a perguntar-me se tinha um lugar vago na equipa para o Fernando, e disse-lhes logo que arranjava um lugar disponível”.

Renger Van der Zande elogia piloto espanhol, e mostra-se contente por tê-lo como companheiro de equipa: “Ele é uma lenda, e vê-se isso em tudo o que faz. E ter como companheiros de equipa Alonso e também Kamui, que também foi piloto de Fórmula 1, é especial”.