Feira de São Mateus de Viseu gerou 82,1 ME de volume de negócios em 2018

O volume total de negócios gerado pela Feira de São Mateus de Viseu “quase duplicou face a 2014”, aumentando para 82,1 milhões de euros no ano passado, anunciou o presidente da autarquia, Almeida Henriques.

“Os dados do estudo independente que o município encomendou atestam que o volume de negócios total gerado pelo certame quase duplicou face a 2014. Ascende a 82,1 milhões de euros”, disse o autarca na quarta-feira à noite, durante a apresentação pública da 627.ª edição do certame, que arranca a 08 de agosto.

Almeida Henriques realçou que “a Feira de São Mateus não é só um evento, ainda que seja o maior e o mais importante da região”.

Segundo o autarca, o certame secular “é também economia e emprego”, sendo “responsável pela criação de 270 empregos na economia do concelho, o que representa um crescimento de 37 por cento relativamente a 2014”.

O gestor da Feira de São Mateus e vereador da Cultura, Jorge Sobrado, sublinhou o crescimento de públicos e o reforço da atratividade nacional e internacional.

“Desde 2015, a feira registou um crescimento de 40 por cento em número de visitantes e de mais de 35 por cento em número de entradas. São hoje quase 400 mil visitantes únicos e 1.150 mil entradas”, referiu.

No que respeita à proveniência dos visitantes, Jorge Sobrado explicou que é cada vez mais nacional e internacional.

“Há visitantes estrangeiros com origem em 24 países, isto é, mais 60 por cento que em 2015. Os visitantes nacionais em 2018 vieram de 218 municípios, cerca de 70 por cento do total, com especial significado nas regiões do Norte e Lisboa”, acrescentou.

Segundo Jorge Sobrado, “os impactos turísticos são evidentes”, uma vez que, “entre 2015 e 2018, a pernoita dos visitantes teve um aumento de 23 por cento”.

A Feira de São Mateus decorrerá de 08 de agosto a 15 de setembro, protagonizando Ludmilla, Natiruts e Gipsy Kings os três grandes concertos internacionais do cartaz deste ano.