Nas Notícias “Tudo leva a crer que é falso”, diz PSP sobre caso de violação revelado durante direto no Instagram Por

A PSP de Viseu identificou o jovem que, durante um direto na rede social Instagram, se gabou de ter cometido uma violação.

O caso tem agitado as redes sociais, mas a polícia considerou que o conteúdo do vídeo pode não ser verídico.

Na sequência das diligências efetuadas, “tudo leva a crer que o conteúdo do vídeo não seja verídico, no entanto o expediente foi remetido ao Ministério Público, que lhe dará o destino conveniente”, esclareceu a PSP, em comunicado.

“Assim que tivemos conhecimento desse vídeo no Instagram fomos ver quem era o indivíduo. Foi identificado, foi apreendido o telemóvel, o processo foi remetido para tribunal e o Ministério Público decidirá, mas tudo leva a crer que é falso”, frisou o comandante Vítor Rodrigues, da PSP de Viseu, em declarações à Lusa.

Vítor Rodrigues referiu ainda que “o indivíduo está institucionalizado” e a própria diretora da instituição “diz que ele às vezes tem alguma imaginação e não tem muita noção dos seus atos”.

Para além do suspeito, de 19 anos e que ficou com o telemóvel apreendido, foram também identificados “os dois jovens que aparecem no vídeo”.

Ainda de acordo com as autoridades, “não existe qualquer denúncia de violação ou outro crime sexual”. Todas as diligências já efetuadas foram comunicadas à Polícia Judiciária de Coimbra.