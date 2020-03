Motociclismo Federação de Motociclismo também interrompe atividade Por

Tal como sucede com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, também a Federação de Motociclismo de Portugal anunciou a suspensão de toda a sua atividade devido à pandemia de Covid-19.

No fundo a FMP segue as orientações das autoridades, nomeadamente a Direção Geral de Saúde, “reafirmando o seu compromisso de responsabilidade social” no sentido da “contenção e mitigação do coronavírus”.

Assim foram canceladas provas como as de motocross no Sardoal (MX Ribatejo) a 15 de março, Pentacontrol na Lustosa a 22 de março, e Granho (MX Nacional) a 29 de março; de todo-o-terreno, como o Rally Raide Navegação no Crato a 14 e 15 de março, Troféu de Resistência em Coruche a 22 de março, ‘Nacional’ de Trial em Santa Marta de Penaguião a 22 de março; ou velocidade 20 20 no Bombarral a 29 de março.

Face à situação a FMP também acrescentou que manterá os seus serviços de atendimento apenas através de e-mail ou telefone.