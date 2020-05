Motociclismo Motociclismo retoma progressivamente a atividade Por

Com o fim do estado de emergência no país, a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP) vai retomar progressivamente as suas atividades.

O facto das autoridades autorizarem o gradual desconfinamento, a atividade física e a prática desportiva ao ar livre que não envolva contacto físico e se respeita as regras de higine, levaram a entidade federativa a voltar agendar a prática desportiva e o motorismo.

A situação de pandemia de Covid-19 não está ultrapassada e o dever cívico de recolhimento domiciliário mantêm-se, exceto em deslocações autorizadas, nomeadamente para efeitos de atividades profissionais ou equiparadas e/ou para efeitos de atividade física e prática desportiva individual e ao ar livre.

É por isso que a FMP decidiu aproveitar o facto de veículos particulares poderem circular na via pública para realizar as atividades mencionadas, com as restrições preconizadas pelas autoridades de saúde e entidades governamentais.

Nesta Situação de Calamidade, a entidade federativa nacional que rege o motociclismo irá anunciar futuramente que eventos irão ter lugar e em que datas. Algo que será muito ponderado e decidido conforme as restrições existentes, já que a segunda metade do mês de maio é marcada pelo regresso dos preparativos para competições de outras modalidades desportivas.