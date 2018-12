Motores Federação arquiva processo disciplinar a Bernardo Sousa Por

A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting anunciou o arquivamento do processo disciplinar a Bernardo Sousa, bem como a Valter Cardoso e ao Team Play/AutoAçoreana.

Os processos tinham sido aplicados pela FPAK na sequência dos incidentes no Rali do Pico, em que a dupla do Citroën DS3 R5 da Play AutoAçoreana não compriu os regulamentos quando o seu carro ficou imobilizado após acidente.

No processo instruído pelo órgão disciplinar, consta que “no decorrer da PE 8, entre o 3km e 3,8km, numa curva à direita de alta velocidade (embora não concretamente apurada, mas próxima dos 160km/h)”, Bernardo Sousa e Valter Cardoso “bateram com violência, tendo o carro # 1 ficado danificado e imobilizado”.

Refere também que “assim que o carro se imobilizou”, o navegador, “apercebendo-se que estava bem, logo questionou” o piloto “sobre o seu estado de saúde”. Também descreve que “após alguns instantes sem qualquer resposta por parte do seu piloto (suspeitando que o mesmo tinha desmaiado)”, Valter Cardoso “voltou a insistir, tendo” Bernardo Sousa “finalmente respondido gritando, queixando-se de fortes dores na zona do tronco” e pedindo ao navegador “que o ajudasse a sair do carro”.