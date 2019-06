Motores Bernardo Sousa vence Rali Sical Por

Bernardo Sousa, acompanhado por Pedro Calado, impôs-se hoje no Rali Sical, prova pontuável para o Campeonato dos Açores de Ralis, que se disputou na ilha Terceira.

Foi a segunda vitória da época para a dupla do Citroën C3 R5 do Team Play Autoaçoreana, numa prova que chegou a ser comandada por Luís Miguel Rego, antes de um furo no Skoda Fabia R5 o fazer perder tempo.

Rego ainda chegou a desferir o seu ataque à primeira posição, ficando a menos de três segundos de Sousa, mas a transmissão do carro checo acabou por fazer e isso deixou o piloto madeirense mais à vontade na frente, impondo-se por mais de dois minutos a Ruben Esteves, que levou o seu Peugeot 208 R2 a um magnífico segundo lugar absoluto, sendo o melhor dos duas rodas motrizes.

O último lugar do pódio foi para mais um madeirense, Filipe Pires, que no Mitsubishi Lancer Evo X foi o primeiro da Produção.