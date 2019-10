Bernardo Sousa suspenso dois anos por controlo antidoping positivo a cocaína

O ex-campeão nacional de ralis Bernardo Sousa foi suspenso por dois anos devido a um controlo antidoping positivo a cocaína, anunciou hoje a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK).

De acordo com o comunicado divulgado hoje pela FPAK, o piloto madeirense foi controlado no rali Sical, terceira prova do Campeonato Açores de Ralis (CAR), que decorreu nos dias 07 e 08 de junho de 2019, tendo sido detetada cocaína, um estimulante proibido em competição.

Inicialmente, Bernardo Souca alegou que o controlo se devia ao uso de uma substância médica: “Por motivos relacionados com dificuldades respiratórias, utilizei um medicamento inalável que melhora a atividade brônquica e pulmonar. Reconheço, agora, que o terei feito, inadvertidamente, em doses supraterapêuticas, que redundaram num controlo positivo”, alegou publicamente, a 09 de julho, o campeão nacional de 2010, através das redes sociais.

Depois desta alegação pública nas redes sociais, em 09 de julho, no decorrer do processo, o campeão nacional de 2010 reconheceu ter consumido cocaína “numa festa na Costa da Caparica no dia 25 de maio”.

A sanção proposta inicialmente pelo Conselho de Disciplina da Federação era de um ano, com seis meses de pena suspensa. No entanto, o parecer obrigatório da Autoridade Nacional Antidopagem (ADOP), de caráter vinculativo, alterou a pena para dois anos, deduzindo o tempo de suspensão preventiva já cumprido.

Também os resultados obtidos no rali Sical e provas seguintes foram anulados.

Como atenuantes, foram considerados o facto de não ter qualquer condenação nos três anos anteriores, o ter admitido o uso da substância proibida, “ainda que tardiamente”, e o “arrependimento demonstrado”.

Através da sua página no facebook, o piloto madeirense revelou aceitar “com serenidade e respeito” a sanção aplicada.

“É um momento difícil, mas é com toda a serenidade e respeito que aceito esta decisão! Nada me fará desistir de um dia voltar. É hora de refletir e redefinir novos objetivos para um futuro que parece ter novas portas para mim, e continuar focado no trabalho que estou neste momento a fazer. Obrigado a todos aqueles que me ajudaram”, sublinhou Bernardo Sousa.