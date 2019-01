Motores Bernardo Sousa com Citroën C3 R5 nos Açores Por

Segundo o jornal açoriano Diário Insular Bernardo Sousa deverá regressar ao Campeonato dos Açores de Ralis para tripular um novíssimo Citroën C3 R5.

O piloto madeirense, que foi o terceiro classificado naquela competição em 2018, após protagonizar um incidente que lhe chegou a custar um processo disciplinar, deverá testar o carro francês no próximo mês de fevereiro.

Este teste deverá decorrer no norte do país, onde está sediada a Sports & You, estrutura que representa Citroën Racing em Portugal, sendo certo que neste segundo ano nos Açores não deverá alinhar com Valter Cardoso como navegador, já que o co-piloto de Amarante tem outros compromissos.

A estreia do piloto da Madeira com o Citroën C3 R5 irá ocorrer no Rali dos Açores, que este ano é a prova de abertura do campeonato insular da especialidade, para além de voltar a pontuar para o ‘Europeu’ (ERC) e ‘Nacional’ (CPR).