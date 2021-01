Desporto FC Porto ganha ao Farense e pressiona líder Sporting Por

O FC Porto derrotou esta noite o Farense, por 0-1, em jogo realizado no Estádio de São Luís, em Faro, para a 15.ª jornada da I Liga.

Mehdi Taremi apontou o golo que deu os três pontos aos azuis e brancos, aos 15 minutos da partida.

Com o triunfo, o FC Porto isolou-se no segundo lugar, aproveitando o empate do Benfica com o Nacional, esta tarde, e ficou a um ponto do líder Sporting, que só joga amanhã, em casa do Boavista.