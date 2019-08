FC Porto empresta Chidozie ao Leganés por uma época

O FC Porto emprestou o defesa internacional nigeriano Chidozie ao Leganés durante a época 2019/20, anunciou hoje o clube que alinha na liga espanhola de futebol.

De acordo com a informação publicada no sítio oficial do Leganés na Internet, o defesa central, de 22 anos, vai integrar de imediato os treinos da equipa, sob a orientação do treinador argentino Mauricio Pellegrino.

Chidozie chegou ao FC Porto na temporada 2014/15, para integrar a equipa de juniores, mas nunca conseguiu agarrar um lugar na representação principal dos ‘azuis e brancos’, tendo sido anteriormente emprestado aos franceses do Nantes e aos turcos do Rizespor.

O Leganés estreia-se no sábado no campeonato espanhol, recebendo o Osasuna, em jogo da primeira jornada da prova.