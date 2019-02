FC Porto empata em Guimarães e permite aproximação de Benfica e Sporting de Braga

O líder FC Porto empatou hoje a zero em casa do Vitória de Guimarães, em jogo da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, e viu Benfica e Sporting de Braga aproximarem-se.

Depois de terem perdido em casa na primeira volta, os ‘dragões’ voltaram a perder pontos com os vimaranenses, passando a somar 50 pontos, mais três do que o Benfica e quatro do que o Sporting de Braga.

O Vitória de Guimarães isolou-se provisoriamente no quinto lugar, com 32 pontos, mais um do que o Moreirense e três do que o Belenenses, equipas que se defrontam na segunda-feira.