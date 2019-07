Motores Principais protagonistas confirmam em Montalegre Por

Os principais confirmaram o seu ascendente em quase todas as categorias da quinta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Super Buggy (PTRX), que este fim de semana se disputou em Montalegre.

Na jornada do Clube Automóvel de Vila Real João Ribeiro levou a melhor nos Super 1600, Joaquim Santos nos Supercars, Pedro Tiago nos A 1.6, Paulo Sousa na Nacional 2 RM, Rodrigo Correia na Iniciação, Jorge Gonzaga no Kartcross e Mauro Reis nos Super Buggy.

A história da Super 1600 ‘desenhou-se’ logo na primeira curva, onde a travagem no final da reta acabou por resultar numa confusão, da qual saiu pior André Sousa. Depois foi a vez de José Queirós ceder, passando João Ribeiro incólume a tudo isto. O piloto do Citroën Saxo acabou por se impor diante de Mário Teixeira, em Ford Fiesta, e Ricardo Soares, em Citroën Saxo.

Nuno Araújo voltou a não ser feliz. O piloto do Skoda Fabia S1600 foi um dos pilotos que perdeu com a confusão inicial e teve de se contentar com quarta posição.

Já Joaquim Santos triunfou nos Supercars e na Divisão 1, onde José Lameiras era a grande novidade, mas acabaria traído pela mecânica do seu Skoda Fabia. Na Divisão 2 triunfou Jorge Rodrigues, no Subaru Impreza WRX.

Pedro Tiago e o seu Citroën Saxo esteve imparável na Nacional A 1.6. Liderou desde o começo, e impôs-se com grande vantagem sobre Vítor Sousa e Leando Macedo, apesar deste ter cortado a meta em segundo. Isto porque depois foi penalização por não ter cumprido a ‘joker lap’. Isso acabou por promover Bruno Lima ao segundo posto.

Já na Nacional 2 RM Paulo Sousa estreou da melhor maneira um BMW E30, só falhando a vitória numa das cinco corridas da categoria durante o fim de semana. Adão Pinto e o Opel Astra foi o maior opositor, terminando naturalmente no segundo posto, num pódio que se completou com Luís Carvalho, que alinhou aos comandos do Peugeot 205. Uma competição onde não alinhou o líder do campeonato, João Novo, que está a recuperar de um braço partido num acidente de moto.

Rodrigo Ferreira assumiu a liderança na Iniciação. Depois o piloto do Peugeot 205 nunca mais foi incomodado, muito menos por Gonçalo Macedo, que teve de claudicar devido a problemas no seu Volkswagen Polo. Gonçalo Novo, no Peugeot 106, foi um merecido segundo classificado, mantendo a pressão ao líder ao longo de toda a prova.

Em Kartcross Jorge Gonzaga deu ‘show’ no ASK Evo 18, face a um pelotão aguerrido. Pedro Rosário e Rui Nunes nos Semog Bravo fizeram tudo para se chegar ao líder mas tiveram de se contentar com as posições imediatas, com Pedro Rabaço (Proto Hsport) e Luís Almeida (LBS Motorclube RX01) a completarem o top cinco.

Finalmente nos Super Buggy venceu um Mauro Reis que não começou bem, mas que depois na final levou a melhor. Atrás do piloto do Hsport TT terminou Nélson Barata (Toniauto PowerUB), depois de alguns erros, que o obrigaram a ter de se aplicar para deixar para trás Arménio Rodrigues, que no seu CRT MXG foi o terceiro classificado.