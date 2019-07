Motores ‘Nacional’ de Ralicross prossegue em Montalegre Por

O Campeonato de Portugal de Ralicross, Kartcross e Superbuggy prossegue no próximo fim de semana em Montalegre.

No traçado transmontano esperam-se grandes lutas, sendo certo que José Lameiro e o seu Skoda Fabia Supercar é um novo reforço que se saúda, juntando-se assim a Joaquim Santos, no Ford Focus, e Joaquim Rodrigues, no Subaru Impreza.

Mas é na Super 1600 que se concentram muitas das atenções, com vários pretendentes a destronarem o favorito João Ribeiro. O mesmo sucedendo com Pedro Tiago na Nacional A1.6.

Animação também se espera no Kartcross, onde a questão da vitória é ainda mais aberta, pois tanto Jorge Gonzaga, como Pedro Rosário, Nuno Bastos ou Luís Almeida – que se impôs em Mação, na prova anterior – podem chegar ao triunfo.

Completam o ‘ramalhete’ de competições em Montalegre a Nacional 2 RM, a Iniciação e os Super Buggy, num programa que se inicia pelas 14h00 de sábado, 27 de julho, com treinos livres, cronometrados e as duas primeiras corridas de qualificação, e prossegue domingo, 28 de julho, pelas 9h00, com o ‘warm-up’, antes das terceira e quarta corridas de qualificação e a fase final da prova, que arranca pelas 14h30.