Motores Emoção e regressos no Ralicross em Sever do Vouga

Não podia ter corrido melhor o regresso de José Pedro Gomes ao Campeonato de Portugal de Ralicross, já que o piloto transmontano conheceu o ‘sabor’ da vitória em Sever do Vouga.

O bom tempo ajudou ao espetáculo, na prova do Vouga Sport Clube, que levou imenso público à pista do Alto do Roçário. Esta terceira prova da temporada atraía as atenções pela presença de José Pedro Gomes, piloto ultimamente envolvido na Montanha e que levou a Sever o seu novo Opel Astra OPC. Ainda assim Jorge Rodrigues e o Subaru Impreza deram-lhe trabalho, levando a melhor no começo da final.

O piloto de Montalegre conseguiria, a partir da segunda volta, assumir as ‘rédeas’ da corrida, enquanto o seu adversário fazia um pião quando regressava da ‘joker lap’. Arturo Costa assumiu então o segundo posto, até o espanhol do Seat Leon ceder perante a investida de Rogério Silva, que levaria o seu Peugeot 206 à segunda posição final. Jorge Rodrigues ainda conseguiria ser terceiro e segundo da categoria 2. Joaquim Santos abandonaria bem cedo com problemas no seu Ford Focus.

Na Super 1600 João Ribeiro teve um começo fulgurante, mas a ‘joker lap’ acabou por ser o fator que decidiu a contenda a favor de Joaquim Machado, que se imporia a Mário Teixeira, segundo no Ford Fiesta, enquanto o Citroen de Ribeiro cortaria a meta apenas na terceira posição.

Pedro Tiago ‘mandou’ na Nacional A 1.6. O piloto do Citroën arrancou bem, afastou-se da concorrência e não deu hipóteses aos adversários, que se bateram pelo segundo posto, numa prova que perdeu Luís Morais à quarta volta, depois do piloto do Peugeot 106 bater contra as barreiras.

Américo Sousa seria o segundo classificado, na frente de Tiago Ferreira, depois deste deixar para trás Leandro Macedo, que inicialmente seguiu na segunda posição mas viria apenas ser quinto, atrás de Bruno Lima.

João Novo também se impôs com autoridade na prova da Nacional 2RM. O piloto do Peugeot 106 disparou para a liderança mal se apagaram os semáforos da partida, numa prova que seria parado pouco depois de começar, devido a um choque em cadeia que envolveu meio pelotão.

Após uma segunda largada, Novo ‘pulou’ de novo para o comando, levando atrás de si Adão Pinto. E o piloto do Opel Astra manteve o segundo posto até final, enquanto atrás de si houve bastante luta pelo terceiro posto, entre Andreia Sousa e Luís Carvalho, que viria a ser favorável ao piloto do Peugeot 206.

Na Iniciação Rodrigo Correia partiu bem e dominou os acontecimentos. Atrás do piloto do Peugeot 205 André Monteiro (Toyota Corolla) procurou ‘segurar’ o segundo posto, face a Gonçalo Novo (Toyota Starlet). Já Gonçalo Novo seria terceiro, depois de Gonçalo Macedo (Volkswagen Polo) ter falhado uma passagem de caixa no começo da prova.

O confronto final dos Superbuggy decidiu-se na ‘joker lap’, quando o favorito Nelson Barata desceu de primeiro para terceiro, com Mauro Reis a emergir na frente para impor o seu Hsport TT na frente de Barata e de Paulo Godinho.

Finalmente no Kartcross, a disputa foi por todas as posições, ainda que bem cedo Jorge Gonzaga e o seu ASK EVO 18 estiveram na frente, mantendo-se assim até final. Já José Mota teve de lutar bastante para ascender ao segundo posto. O piloto do Semog Bravo conseguiria os seus intentos depois da ‘joker lap’, o que não sucedeu com Pedro Rabaço e o Proto Hsport, que chegaria ao terceiro posto na quarta volta.