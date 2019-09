Motociclismo Fausto Mota 14º na segunda etapa no Panafrica Rally Por

A segunda etapa do Panafrica Rally correu de feição para Fausto Mota, que averbou o 14º tempo entre as seis dezenas de pilotos que disputam a competição de motos,

O piloto da equipa Tamega-Lyrsa Team superou a tirada realizada em redor de Merzouga, cumprindo o setor seletivo do dia em 3h52m01s.

Não era uma tirada fácil, incluindo passagens por trilhos pedregosos, pistas rápidas e dunas, mas Fausto Mota e a Husqvarna # 35 superaram com distinção as dificuldades e melhorando o seu desempenho relativamente ao prólogo da véspera.

“Correu bem. Foram cerca de 200 e tal quilómetros com muita navegação com um percurso muito interessante e variado do qual gostei muito. Andei o dia todo muito bem. Cometi apenas um erro de navegação, mas não perdi mais de dois ou três minutos, por isso o balanço do dia é muito positivo”, referiu o piloto de Marco de Canaveses à chegada.

Amanhã disputa-se a terceira especial deste rali (a segunda etapa), uma vez mais em sistema de ‘boucle’, com cerca de 300 quilómetros, 290 dos quais cronometrados, como de resto se caracterizam todas as especiais deste rali que decorre até dia 27 de setembro em torno da região de Merzouga.