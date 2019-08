Motociclismo Fafe recebe ‘caravana’ do Supercross Por

Depois da intensa ronda da Poutena, o Campeonato Nacional de Supercross (SX) ruma a Fafe, para disputar a quarta prova da época no Crossódromo de Arões.

Sandro Peixe lidera a competição, comando conquistado na prova anterior, sendo que em Fafe se espera a mesma afluência de público na Poutena, uma vez que Paulo Alberto tem dominado os últimos eventos e certamente quererá ‘tomar de assalto’ a primeira posição no campeonato.

Alberto impôs-se nas duas últimas rondas do campeonato, sendo que a liderança do mesmo passou por três mãos diferentes durante a presente temporada. E tal como em Anadia também na prova minhota os pilotos Iniciados e Infantis A e B marcarão presença lado a lado com os grandes nomes da categoria Elite.

Por isso espera-se uma grande afluência de público a Arões no próximo sábado à noite, dia 10 de agosto.