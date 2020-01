Apresentações/Novidades Fábrica da Ineos em Estarreja começa a ser construída em abril Por

A Ineos vai iniciar a construção para produção de vários componentes para o seu novo veículo 4×4 – o Grenadier – em Estarreja no próximo mês de abril.

Depois de responsáveis da empresa britânica terem assinado um protocolo com o município do norte do distrito de Aveiro, vai avançar com a construção da unidade fabril no Eco Parque Empresarial do concelho, num investimento que ronda os 250 milhões de euros.

Estarreja vai ser uma das duas únicas fábricas da Ineos na Europa, a par com a já existente no País da Gales (Reino Unido).

Dirk Heilmann, o presidente da Ineos Automotive, que se deslocou a Portugal para a assinatura do acordo com a Câmara Municipal de Estarreja, salientou vários aspetos do empreendimento, cuja abertura está prevista para 2022.

“Na primeira fase a nova unidade irá criar 200 empregos diretos, mas esse número poderá chegar aos 500 no espaço de quatro anos”, adiantou Heilmann, adiantando que, por um lado, a fase de recrutamento já começou, e por outro o Grenadier “se destina a um nicho de mercado específico, como veículo de trabalho ou mesmo para os amantes da aventura”.

O CEO da Ineos Automotive diz que a decisão de produzir componentes para o seu novo todo-o-terreno no nosso país tem a ver com o espírito de trabalho existente em Portugal, admitindo que o AICEP – o organismo de Investimento e Comércio Externo de Portugal – e a autarquia também tiveram o seu peso na escolha.

De referir que em Estarreja será produzida a carroçaria do Grenadier, cujo chassis é fornecido pela Toyota Caetano em Ovar, sendo que futuramente a nova unidade fabril poderá produzir veículos, a par com a fábrica do País de Gales. O modelo será revelado no final do ano e começará a ser produzido naquela unidade do Reino Unido em 2021.