Apresentações/Novidades Ineos produzirá 4×4 Grenadier em Estarreja Por

A Ineos anunciou a produção do seu futuro veículo 4×4, o Grenadier em duas unidades industriais; uma em Bridgend, no País de Gales, e outra em Portugal, em Estarreja.

Se no Reino Unido existirá uma linha de montagem completa, a ideia para o nosso país é de uma fábrica que estará encarregue da produção da carroçaria e do chassis do Grenadier.

O 4×4 da Ineos Automotive – ramo do ‘gigante’ da indústria química Ineos – será dotado de um motor BMW, e implica um investimento de 300 milhões de euros. Permitirá criar cerca de seis centenas de postos de trabalho no Parque Industrial de Estarreja.

O Grenadier é no fundo um Land Rover Defender, que em Portugal será produzido pela Amazing Wheels, empresa criada pela Ineos, no Polo E do Parque Industrial de Estarreja, num interface com uma linha de caminhos de ferro ligado à Linha do Norte, de modo a distribuição chegar facilmente aos portos de Aveiro e Leixões.

À frente da Amazing Wheels está Dirk Heilmann, que é o CEO da Ineos Automotive, acima do qual está apenas Jim Ratclife, o CEO do grupo Ineos, sendo que em Portugal serão produzidas 25 mil unidades por ano do Grenadier, fruto do ‘Projekt Grenadier’.

O modelo só será revelado oficialmente no próximo ano, sendo que o propulsor que o irá animar será um 3.0 litros seis cilindros diesel de origem BMW, acoplado a uma caixa automática ZF de oito velocidades. Uma força motriz importante quando o conjunto terá um peso de reboque até 3500 kg.

A ideia é que se trate de um veículo de trabalho, tal qual o original Defender. Daí que o Ineos Grenadier se destine a mercados globais, incluindo África e Ásia.