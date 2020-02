Motociclismo Fabio Quartararo ‘fecha’ testes de MotoGP em Sepang na frente Por

Fabio Quartararo concluiu os testes de pré-temporada de MotoGP em Sepang como o mais rápido, num dia onde o Campeão do Mundo, Marc Marquez, voltou a cair.

No traçado da Malásia este terceiro dia de ensaios para a nova época viu o francês da SRT Petronas Yamaha realizar uma volta em 1m59,787s, batendo por 0,089s Cal Crutchlow em Honda.

Tanto a Yamaha como a Ducati estrearam os novos dispositivos de partida, com os dois pilotos oficiais da marca japonesa, Maverick Viñales e Valentino Rossi a ostentarem esses sistemas nas suas YZR-M1 de 2020, máquina que também foi experimentada pelo japonês Kohta Nozane, piloto de ensaios do fabricante nipónico.

Atrás de Quartararo e Crutchlow ficou Alex Rins, na melhor das Suzuki, com o espanhol a rodar a mais de uma décima do francês, mas sendo 52 centésimas mais rápido do que Franco Morbidelli, na sua Yamaha da SRT Petronas, o quarto melhor à frente de Francesco Bagnaia, Valentino Rossi e de Andrea Dovizioso.

Já o Campeão do Mundo Marc Marquez não foi além do 12º registo, apesar de ter completado 47 voltas e ter sofrido uma queda na curva 3 do Circuito de Sepang. O espanhol da Honda foi inclusivamente mais lento do que Miguel Oliveira, que ficou ‘às portas’ do top 10, com a 11ª marca, a duas décimas de Pol Espargaro, na melhor das KTM, com o sétimo registo.

As equipas de MotoGP regressam ao trabalho no final de fevereiro – entre os dias 22 e 24 – no Circuito de Losail, no Qatar.