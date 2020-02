Motociclismo Quartararo repete melhor tempo nos testes de MotoGP em Sepang Por

Fabio Quartararo foi o mais rápido no segundo dia de testes de pré-temporada de MotoGP que decorrem em Sepang, na Malásia.

Uma jornada marcada pela queda do Campeão do Mundo Marc Marquez,, sendo que desta vez Jack Miller e Dani Pedrosa contrariaram o domínio da SRT Petronas Yamaha, ao realizarem o segundo e terceiro melhor tempos, na melhor das Ducati e KTM, respetivamente.

Quartararo mostrou estar bastante bem adaptado à nova Yamaha M1 de 2020, já que bateu Miller por 0,’69s e Pedrosa por 0,90s, enquanto o seu companheiro de equipa, Franco Morbidelli, não foi além do quinto registo, atrás de Joan Mir, na melhor das Suzuki.

Mir chegou a deter o melhor registo na primeira hora da sessão, à frente de Pol Espargaro, mas o espanhol da Suzuki acabaria suplantado por Quartararo, Miller e Pedrosa, enquanto que o da KTM não foi além do oitavo registo.

Ainda assim o titular da RC16 # 44 foi bem melhor do que Miguel Oliveira, que se quedou com o 16º registo, a sete décimas da marca obtida por Fabio Quartararo.

Mas o dia ficou marcado pela queda de Marc Marquez na curva três do circuito malaio, depois de ter realizado 47 voltas na sua Honda e ter obtido o oitavo tempo.

Andrea Dovizioso também sofreu uma queda, mas o italiano da Ducati obteve apenas o 15º tempo da jornada, sendo apenas 23 centésimas mais rápido do que Miguel Oliveira.