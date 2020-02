Motores Ex-campeão de ralis estreia-se no TT na Baja Vindimas do Alentejo Por

José Faria, antigo campeão de ralis, vai fazer a sua estreia no Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno no próximo fim de semana, alinhando na Baja TT Vindimas do Alentejo.

Aos comandos de um Ford Proto preparado e assistido pela PRK Sport, o piloto de Esposende vai ser acompanhado pelo experiente navegador José Janela.

Faria já não compete há algum tempo, então aos comandos de um Ford Escort Cosworth de Grupo N, depois de se ter sagrado campeão de iniciados de ralis em 1994 com um Opel Astra GSi 16V, o que torna este ‘batismo’ no TT nacional ainda desafiante.

“Embora tivesse interrompido a minha carreira nos ralis em 1995, por questões profissionais, o ‘bichinho’ do desporto automóvel nunca me saiu do corpo, de tal modo que fui adiando um eventual regresso. Mas agora já não dava mais”, explica o piloto minhoto.

José Faria justifica as razões da sua opção: “Porquê o TT? Sempre tive curiosidade por esta disciplina e surgiu a oportunidade de dispor do apoio da equipa PKR Sport, o que me deixa bastante mais tranquilo, dado o nível organizativo da sua estrutura profissional”.

“Depois a escolha de um navegador como o José Janela tem a ver com a sua vasta experiência, fundamental para me ajudar nesta prova de estreia. Será também a minha primeira vez a guiar à vista, sem notas de andamento. Mas sinto-me confiante”, refere também o piloto de Esposende.

Nesta sua primeira prova de todo-o-terreno José Faria tem como objetivo “ganhar ritmo, conhecer o Ford Proto e progressivamente adquirir confiança para rodar o mais rápido possível”. E enfatiza: “Acima de tudo a minha prioridade será chegar ao fim da prova, para fazer o máximo de quilómetros e poder evoluir”.