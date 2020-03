Motores José Faria ‘ataca’ Campeonato de Todo-o-Terreno com a filha Por

José Faria prepara-se para ‘atacar’ o Campeonato e Portugal de Todo-o-Terreno, alinhando com um Ford Proto com as cores da Espauto e navegado pela sua filha Crisália.

O piloto de Esposende vai disputar já no próximo fim de semana a Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola, com uma máquina preparada e assistida pela PRK Sport.

José Faria está contente por regressar à competição, 26 anos depois de conquistar o título de campeão de ralis de iniciados, e por ter a sua filha como navegadora: “A Crisália possui caraterísticas e competências para ter um futuro promissor como navegadora, o que me deixa imensamente orgulhoso, feliz e confiante”.

“Em relação a este meu regresso, o balanço da primeira prova foi bastante positivo e poderei dizer que, pelo ambiente e estrutura das provas, fiquei cliente, como piloto, do TT. De resto, constatei que, afinal, no plano competitivo estou menos enferrujado do que imaginava”, salienta o piloto de Esposende.

José Faria acredita que tem “potencial para conseguir bons resultados, mas não ainda esta época, que será de aprendizagem, e vai ser aliciante fazer essa evolução em conjunto com a Crisália”.

Crisália Faria explica porque ‘embarca’ neste projeto: Até ao momento, foi sempre ele (o pai) a mandar ou a ditar as leis, como se costuma dizer, mas a partir de agora serei eu. O meu pai vai ter que me ouvir, em todas as circunstâncias. Nunca imaginei que o meu pai quisesse voltar à competição e muito menos comigo como navegadora. Fizemos uma experiência e adorei. Medo? Não, de modo algum. Sempre tivemos uma grande cumplicidade e isso vai-se fazer notar dentro do carro”.

A Baja TT ACP Santiago do Cacém/Grândola tem início no sábado, no concelho de Grândola, com um total de 114 km ao cronómetro, repartidos entre o prólogo (4 km), o Setor Seletivo 1 (60 km) e o Setor Seletivo 2 (50 km). No domingo, já no concelho de Santiago do Cacém, o terceiro e último Setor Seletivo tem a extensão de 140 km.