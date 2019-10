Euro2020: Selecionador do Luxemburgo diz que Portugal “é grande favorito” e promete “coragem”

O selecionador do Luxemburgo assumiu hoje que Portugal é o “grande favorito” no encontro de sexta-feira, de apuramento para o Euro2020 de futebol, mas assumiu que a sua equipa vai jogar com “coragem e sem medo”.

“É um jogo de qualificação como todos os outros. A diferença já não é assim tanta entre as duas equipas. Há jogadores em Portugal que podem fazer a diferença, como Ronaldo, mas vamos jogar aqui com coragem e sem medo. Portugal é o grande favorito, mas vamos tentar fazer o nosso melhor”, afirmou Luc Holtz.

O técnico de 50 anos falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro com Portugal, no Estádio José Alvalade, palco do embate de sexta-feira.

“Desde que sou selecionador, esta é a melhor equipa que já tive. Se é a melhor de todos os tempos, não poderei dizer, mas é a melhor desde que eu estou cá”, referiu Holtz, que comanda o Luxemburgo desde 2011.

O antigo médio lembrou que Portugal é o atual campeão europeu e detentor da Liga das Nações e considerou que o Luxemburgo poderia estar noutra posição no grupo B, caso não tivesse sido prejudicado pela arbitragem.

“Perdemos jogos por pequenos pormenores e também por erros dos árbitros. Se os árbitros tivessem decidido bem, de certeza que teríamos mais pontos. Teríamos vencido à Ucrânia, por exemplo. Há uma grande evolução dos nossos jogadores. Grande parte estão em campeonatos profissionais e estamos a beneficiar disso”, explicou.

Holtz rejeitou revelar a tática que vai utilizar para conseguir parar Cristiano Ronaldo, mas enalteceu a carreira do jogador português, classificando o avançado do Juventus como um “verdadeiro exemplo”.

“Está mais maduro que nunca. Cada vez é mais difícil marcá-lo. É o melhor jogador que qualquer equipa pode ter. Pode ser decisivo em todos os jogos. Ele consegue mostrar ao planeta inteiro que, com trabalho sério e esforço, pode chegar muito longe”, concluiu.

Ainda hoje, às 19:00, o Luxemburgo realiza o habitual treino de adaptação ao relvado do jogo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

O grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (oito em quatro), Sérvia (sete, em cinco), Luxemburgo (quatro, em cinco) e Lituânia (um, em cinco).

O Portugal-Luxemburgo está agendado para as 19:45 e terá arbitragem do polaco Daniel Stefanski.