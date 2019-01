EUA consideram parlamento venezuelano a única instituição legítima no país

Os Estados Unidos apoiaram este sábado o novo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela (AN, parlamento), Juan Guaidó, e classificaram a instituição como a única legítima no país.

“A Assembleia Nacional deve inspirar esperança […] de um futuro pacífico, próspero e democrático, mesmo quando o regime corrupto e autoritário de [Nicolás] Maduro e dos seus aliados tenta negar esse direito aos venezuelanos”, afirmou em comunicado o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Robert Palladino.

Militante do partido opositor Vontade Popular, Juan Guaidó, de 35 anos, assumiu no sábado a presidência do parlamento venezuelano, onde a oposição detém a maioria.

No seu primeiro discurso, o mais jovem presidente do parlamento insistiu que a Assembleia Nacional não reconhecerá o novo mandato de Nicolás Maduro, que começa a 10 de janeiro.

“A presidência, a partir de 10 de janeiro, estará usurpada, porque estamos em ditadura, e recuperar a democracia não depende de uma lei ou de nomear alguém, depende de todos (…). Nicolás [Maduro], a 10 de janeiro, este parlamento não te ajuramentará”, disse.

Para Washington, que se fez representar na cerimónia com o adido de negócios da embaixada dos EUA em Caracas, James Story, a transição democrática no parlamento “é uma poderosa confirmação de que a unidade e o compromisso da Assembleia Nacional com o povo venezuelano vai além os interesses políticos e pessoais”.

“Os Estados Unidos apoiam a Assembleia Nacional e todos os atores democráticos na Venezuela no compromisso de defender a democracia, os direitos humanos e a Constituição de 1999”, acrescentou Palladino, na mesma nota.

Muitos governos não reconhecem o resultado das eleições antecipadas 20 de maio na Venezuela, em que Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato presidencial.

A Organização dos Estados Americanos (OEA) convocou uma reunião extraordinária “para analisar a situação” na Venezuela na próxima quinta-feira, no mesmo dia em que Maduro inicia um novo mandato até 2025.