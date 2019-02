EUA asseguram permanência na luta contra o Estado Islâmico

Na abertura de uma reunião de responsáveis dos países membros da coligação contra o Estado Islâmico, hoje em Washington, Mike Pompeo procurou sossegar os aliados sobre as intenções dos EUA, dizendo que a anunciada saída dos militares da Síria é apenas “uma mudança tática”, que nada mudará no compromisso de erradicar o movimento ‘jihadista’.

“A retirada das tropas dos EUA não é o fim da luta. A luta vai continuar ao vosso lado. A retirada das tropas é essencialmente uma alteração tática, não uma mudança na missão. Essa decisão não muda a estrutura, o desenho ou o empenho em que esta campanha tem sido baseada “, disse Pompeo.

No discurso de abertura da cimeira, que reúne entre hoje e quinta-feira os responsáveis de 75 países membros da coligação e de quatro organizações internacionais (incluindo a União Europeia e a NATO), Mike Pompeo explicou que a luta contra o Estado Islâmico entra agora “numa nova fase”, que será coordenada pelos aliados dos EUA.

“A natureza da luta mudou e todos nós devemos reforçar a nossa capacidade de partilhar informação. Nesta nova era, as forças militares locais e a troca de informações será crucial”, acrescentou o secretário de Estado.

O Presidente dos EUA, Donald Trump, fez o anúncio da retirada das tropas norte-americanas da Síria, provocando preocupação nos aliados e levando à demissão do então secretário de Estado da Defesa, Jim Mattis, que manifestou publicamente o desagrado com a decisão.

Donald Trump considera que a luta contra o Estado Islâmico foi um sucesso e, no discurso do Estado da União, no Congresso, na noite de terça-feira (madrugada de hoje em Portugal), reafirmou a intenção de fazer regressar os cerca de dois mil soldados estacionados na Síria.