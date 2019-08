Fórmula 1 Estreante junta-se a Tatiana Calderon nos testes com a Alfa Romeo Por

Juan Manuel Correa será o estreante nos testes de Fórmula 1 que vão decorrer no final da semana no Circuito de Paul Ricard, no sul de França.

O jovem piloto americano que compete atualmente no Campeonato FIA de Fórmula 2 juntou-se à Alfa Romeo Junior Team para tripular o Sauber C32 de 2013 ao lado da colombiana Tatiana Calderon, piloto de desenvolvimento da equipa suíça.

Enquanto a sul-americana entrará em ação na sexta-feira Correa irá guiar o monolugar de Hinwill no sábado, naquele que será o seu ‘batismo’ aos comandos de um F1.

“Guiar um carro de Fórmula 1 foi algo com que sonho desde os sete anos de idade, por isso estou extremamente excitado para finalmente estar a bordo do cockpit de um”, reagiu o norte-americano.

Correa aborda a experiência com mentalidade aberta e disposto a absorver todas as sensações e tudo o que o ‘staff’ da equipa Alfa Romeo lhe disser: “Estou ansioso por aprender o mais possível desta experiência. Obrigado à Alfa Romeo Racing por esta oportunidade”.

Já Tatiana Calderon pôde tripular o Sauber C37 de 2018 na Cidade do México no ano passado antes de realizar dois dias de testes com a formação de Hinwill guiando o carro de 2013 em Fiorano. Ainda assim a colimbiana mostra-se agradecia com a oportunidade e “por poder trabalhar com a equipa em pista mais uma vez, continuando a aprender” e a desenvolver-se como piloto. “Estou ansiosa por tirar o máximo partido desta nova experiência”, remata.

Atualmente Juan Manuel Correa ocupa o 12º lugar no Campeonato FIA de Fórmula 2, enquanto Tatiana Calderon, que também alinha na mesma competição, ainda não conseguiu marcar qualquer ponto.