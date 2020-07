Nas Notícias “Estou convencido de que no início de 2021 já haverá uma ou algumas vacinas disponíveis”, diz cientista português Luís Graça Por

Luís Graça é um dos cientistas portugueses mais reputados e tenta numa longa entrevista ao Diário de Notícias clarificar algumas dúvidas relativamente à covid- 19.

Médico, investigador do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes, coordenador do Laboratório de Imunologia Celular e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, Luís Graça olha com confiança para os meses que se aproximam no que diz respeito ao aparecimento de uma vacina contra a covid-19.

“Estou convencido de que no início de 2021 já haverá uma ou algumas vacinas disponíveis. Há três meses não estava tão seguro”, considera Luís Graça.

Com os dados que estão para já disponíveis na comunidade científica, Luís Graça sublinha estar satisfeito com alguns dados que já são possíveis conhecer.

“O que se sabe e me deixa satisfeito é que as pessoas que são infetadas ficam protegidas de uma reinfeção, pelo menos durante algum tempo”, revela.

Na corrida contra o tempo em busca da vacina, o cientista explica que “tem sido espetacular ver como a comunidade científica se tem unido” para procurar um ‘remédio’ para ele mal que tem afetado o mundo inteiro.

Embora para muitos parece uma verdadeira eternidade, Luís Graça lembra que a doença oficialmente está há meses no mundo mas, mesmo assim, as investigações têm avançado.

“A doença foi conhecida no final de 2019, dois meses depois a sequência genética do vírus já era conhecida, conheciam-se as proteínas principais do vírus e as que se previa que fossem alvo de resposta imunitária, e que em março começaram a fazer-se testes, acho que é espetacular”, referiu, em longa entrevista ao Diário de Notícias.