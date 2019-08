Fórmula 1 Esteban Ocon sem mais ligação à Mercedes Por

Foi o responsável pela equipa Renault de Fórmula 1 quem fez saber que Esteban Ocon deixou de ter qualquer ligação à Mercedes para se tornar piloto da formação da marca francesa em 2020.

Em Spa-Francorchamps, onde se está a disputa o Grande Prémio da Bélgica, Cyril Abiteboul garantiu que Ocon ‘cortou o cordão umbilical’ com a Mercedes, o que possibilitou o acordo da marca do losango com o piloto francês.

Depois de ter deixado a Racing Point no final de 2018, preterido em favor do canadiano Lance Stroll, Esteban Ocon desempenhou as funções de piloto de reserva na Mercedes, mas sempre como espetador nos grandes prémios desta temporada.

Com a renovação de contrato por mais uma época com Valtteri Nottas o gaulês de origem galega procurou outras saídas para a sua carreira, encontrando-a na Renault, onde vai substituir Nico Hulkenberg na próxima temporada.

Abiteboul veio agora dizer que o regresso de Ocon à Renault acontece depois do piloto terminar os laços que o ligam à Mercedes: “Ele é um piloto Renault. Isso é claro. A Mercedes não terá quaisquer direitos sobre ele durante a duração do contrato”.

“A pequena diferença é que a sociedade que gere a sua equipa se encontra numa equipa que é a Mercedes, mas numa organização ligeiramente diferente daquela que montamos para Carlos (Sainz Jr) em 2018, que não estava mais sob contrato da Red Bull”, explicou ainda o francês que lidera a equipa de Enstone.

Cyril Abiteboul disse também que o contrato com Esteban Ocon foi possível depois de ultrapassados certos detalhes, que também foram colocados a Daniel Ricciardo quando o australiano chegou à equipa.

O chefe da Renault concluiu: “Este tipo de coisas não acontece todos os dias numa equipa em construção, e francamente estou contente que Esteban, a Reanult, a Mercedes, Toto (Wolff) e eu tenhamos conseguido a colocar tudo isso para trás e decido o que era a melhor opção para todos”.