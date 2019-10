Estafeta brasileira recebe bronze de Pequim2008 que roubou recorde a Bolt

A estafeta brasileira 4×100 metros que participou nos Jogos Olímpicos Pequim2008 vai receber na quinta-feira a medalha de bronze da prova, atribuída depois da desqualificação por doping do quarteto jamaicano, que contava com Usain Bolt.

Os velocistas Bruno Lins, José Carlos Moreira, Sandro Viana e Vicente Lenílson receberão o bronze, pela prova disputada há 11 anos, das mãos do seu compatriota Bernard Rajzman, membro do Comité Olímpico Internacional e antigo jogador de voleibol.

A Jamaica foi desclassificada e obrigada a entregar a medalha depois de um controlo positivo de Nestor Carter, que integrava o quarteto juntamente com Bolt, Michael Frater e Asafa Powell.

Com a desqualificação, Usain Bolt perdeu uma das suas nove medalhas de ouro olímpicas, número com o qual igualaria o recorde do norte-americano Carl Lewis e do finlandês Paavo Nurmi.

A seleção de Trindade e Tobago, segunda em Pequim2008, herdou a medalha de ouro, seguida pelo Japão e pelo Brasil, a primeira seleção que tinha ficado fora do pódio.