Estado Islâmico resiste na batalha contra as forças curdo-árabes na Síria

Alguns jihadistas defenderam hoje obstinadamente o último reduto do “califado” do grupo Estado Islâmico (EI), no este da Síria, e impediram os civis de fugir, face à ofensiva das forças árabes-curdas apoiadas pela coligação internacional.

As forças democráticas sírias (FDS) tinham anunciado previamente a sua vitória sobre o EI “nos próximos dias”, mas os jihadistas, localizados numa pequena aldeia a menos de um quilómetro e meio de Bagouz, mostraram uma resistência feroz.

O presidente norte-americano Donald Trump prometeu também a defesa da organização ultrarradical.

Hoje, Donald Trump exortou os seus aliados europeus a repatriarem as centenas de jihadistas estrangeiros presos na Síria pelas FDS no seguimento dos seus combates.

Mas, na província de Deir Ezzor, fronteiriça do Iraque, a última batalha das forças árabes-curdas perderam, apesar do apoio da coligação emanada de Washington.

Os jihadistas espalharam um oceano de mines e criaram túneis para se esconderem. Eles lançam regularmente ataques camicases e impedem os civis de saírem, dizem as FDS.

Hoje, perto de Bagouz, uma zona de acolhimento para os que fazem parte do reduto jihadista, estava deserta, constatou uma equipa da AFP, e dezenas de tendas e de camionetas utilizadas para o transporte estão vazias.

“Faz dois dias que as pessoas saíram dali”, indicou à AFP um combatente das FDS.

“O EI bloqueou todas as ruas” do seu setor em Bagouz, explicou um porta-voz das FDS Mustefa Bali, precisando que 2.000 civis podem ainda estar naquele reduto.

Os jihadistas estão recolhidos “a algumas centenas de metros e retêm um certo número de civis que se recusam a libertar”, indicou no Twitter.

“Os civis que se conseguiram libertar contam que o EI os utiliza como blocos humanos”, confirmou hoje o porta-voz da coligação internacional, o coronel Sean Ryan.

Desde meados de dezembro, perto de 40.000 pessoas fugiram do setor, segundo o Observatório sírio dos direitos do homem (OSDH). Entre estes, havia principalmente famílias de jihadistas, e nomeadamente Franceses, Alemães, e sobretudo muitos iraquianos, constaram os jornalistas da AFP.

Depois de uma ofensiva fulgurante em 2014 e da conquista de vastas regiões na Síria e no Iraque, o EI proclamou um “califado” num território vaste como a Grã-Bretanha.

Os jihadistas estabeleceram a sua própria administração, executaram e torturaram os que não respeitavam as suas leis e fomentavam atentados mortíferos no estrangeiro.

Trump assegurou que o fim do “califado” do EI seria anunciado em breve. Hoje indicou no Twitter que o “califado” estava “prestes a cair”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apelou ainda aos países europeus, nomeadamente ao Reino Unido, a França e a Alemanha, para repatriarem e julgarem os seus combatentes do Estado Islâmico feitos prisioneiros na Síria.

Este apelo de Trump, formulado num ‘tweet’ enviado no sábado à noite, surge numa altura em que o Estado Islâmico está prestes a perder o último território do “califado” pressionado pela aliança árabe-curda e a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos.

“Os Estados Unidos pedem ao Reino Unido, França, Alemanha e aos outros aliados europeus para levarem mais de 800 combatentes do EI que nós capturámos na Síria para os julgarem”, escreveu Trump.

“Não há alternativa porque seremos forçados a libertá-los. Os Estados Unidos não querem que estes combatentes do EI se espalhem na Europa, para onde se prevê que vão”, adiantou.

Trump desencadeou em dezembro a fúria dos aliados quando anunciou unilateralmente a saída a curto prazo dos 2.000 militares norte-americanos da Síria.