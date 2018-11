Nas Notícias Estado do tempo melhora a partir de hoje Por

O mau tempo que se fez sentir durante o fim-de-semana, em especial no domingo, passou, prevendo-se a partir do início da tarde de hoje céu pouco nublado ou limpo, neblinas ou nevoeiros e sem precipitação, segundo o meteorologista Bruno Café.

Em declarações à agência Lusa, o meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adiantou que para hoje prevê-se céu muito nublado na região sul e no interior da região centro, tornando-se depois pouco nublado ou limpo a partir da tarde.

A chuva forte de domingo causou inundações e quedas de árvores um pouco por todo o país, sendo os distritos de Lisboa e Setúbal os que registaram mais ocorrências (400 inundações em casas e estradas), segundo dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

“Os valores de quantidade de pluviosidade ainda não foram validados, mas no domingo tivemos máximos acumulados em 24 horas na Pampilhosa da Serra (Coimbra) de 152,7 milímetros. Isto foi um extremo. Mas, de um modo geral, nas nossas estações os níveis de maior pluviosidade acumulada situaram-se entre os 60 e os 68 milímetros”, adiantou o meteorologista.

De acordo com Bruno Café, em Lisboa os valores acumulados em 24 horas rondaram os 65 milímetros em duas estações (Cabo Raso e Gago Coutinho).

“Em Lisboa por ano temos mais ou menos 600 milímetros acumulados”, ou seja no domingo, em Lisboa, caiu 10% dessa precipitação. “Só aí já vemos que foi muita precipitação”, disse.

No entanto, segundo Bruno Café, o pior já passou e a partir de hoje o estado do tempo vai melhorar significativamente.

“Hoje ainda há probabilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, mas serão pontuais e no litoral durante a manhã e no sotavento algarvio, mas de um modo geral serão fracos, se ocorrerem na Serra da Estrela (que é pouco provável) serão de neve. O Vento vai soprar fraco do quadrante norte moderado a partir da tarde nas terras altas e de manhã neblinas ou nevoeiros matinais”, disse.

O meteorologista destaca também que está prevista uma descida acentuada da temperatura mínima em relação aos dias anteriores da ordem dos 7/9 graus celsius, sendo de 8 a 9 graus em alguns locais.

“Para terça-feira já se prevê um dia de céu pouco nublado ou limpo, prevendo-se uma maior nebulosidade na região sul, neblinas ou nevoeiros matinais, mas não se prevê precipitação. De um modo geral nos próximos dias não vai haver precipitação, salientou.

Bruno Café adiantou ainda que está também prevista uma subida gradual das temperaturas da ordem os 2 a 4 graus a partir de terça-feira.