Mundo Espanha com ligeiro aumento diário de mortes para 430 Por

Espanha registou, nas últimas 24 horas, 430 mortes devido ao novo coronavírus, um ligeiro aumento depois da grande redução verificada na segunda-feira, o dia com menos mortes do último mês, havendo até agora um total de 21.282 óbitos.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 3.968 novos casos positivos, mais uma diminuição em relação aos últimos dias, levando o total de infetados para 204.178.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 82.514 pessoas foram consideradas recuperadas depois de terem contraído a doença, uma percentagem de mais de 40% em relação ao número de casos positivos.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 57.997 infetados e 7.460 mortos, seguida pela da Catalunha (43.112 e 4.152), a de Castela-Mancha (17.045 e 2.075), a de Castela e Leão (16.259 e 1.521) e a do País Basco (12.810 e 1.103).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (455 óbitos), depois da Bélgica (503) e antes da Itália (399) e França (310), numa lista em que os Estados Unidos têm 128 e Portugal 72.

O “estado de emergência” está em vigor no país desde 15 de março e até 25 de abril, tendo o chefe de Governo, Pedro Sánchez, anunciado no sábado o prolongamento deste período por mais duas semanas, até à meia-noite de 09 de maio.

O Conselho de Ministros espanhol deverá revelar hoje as condições em que as crianças poderão sair à rua a partir da próxima segunda-feira, 27 de abril, e depois de um mês de confinamento em casa.

Esta medida faz parte da proposta de prolongamento do estado de emergência que o parlamento deverá autorizar na quarta-feira.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 167 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram, entretanto, a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos, como Dinamarca, Áustria, Espanha ou Alemanha, a aliviar algumas das medidas.