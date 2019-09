Motociclismo Escolhida seleção nacional para o Motocross das Nações em Assen Por

A Federação de Motociclismo de Portugal já deu a conhecer o trio que representará o nosso país na edição 2019 do Motocross das Nações.

O MX das Nações deste ano vai decorrer em Assen e lá estarão Hugo Basaúla, Sandro Peixe e Luís Outeiro, que formam uma das 34 equipas à partida no evento que vai decorrer naquela cidade do norte da Holanda nos próximos dias 28 e 29 de setembro,

A participar de forma consecutiva na competição dedfe 1994, a seleção nacional estará assim presente pelo 26º ano nesta competição, procurando num traçado de areia garantir no sábado um lugar entre as equipas que se apuram de forma direta para o alinhamento das 20 seleções que domingo enfrentam as três corridas que fazem parte do programa.

Mais uma vez estará em jogo o Troféu Chamberlain, conquistado nos últimos anos pela formação francesa, enquanto do lado português haverá uma mistura de experiência e juventude, sendo novidade o facto de Luís Outeiro, o mais jovem do trio, alinhar na prova aos comandos de uma Honda, marca à qual regressará no próximo ano.

Sandro Peixe participa com a Suzuki com que se sagrou campeão em 2019, enquanto Hugo Basaúla mantém igualmente a sua aposta na KTM, marca à que está ligado após longos anos com a Kasawaki.

