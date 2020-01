Motores Esapekka Lappi confirmado na M-Sport Ford Por

Esapekka Lappi parece ser a última ‘peça’ a encaixar no ‘puzzle’ do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) do próximo ano ao ser confirmado como piloto da M-Sport Ford para 2020.

O finlandês, que viu a sua continuidade na competição ameaçada pelo fim do programa da Citroën na disciplina, garantiu um lugar na formação de Malcolm Wilson na próxima temporada do WRC.

A M-Sport Ford tinha perdido o concurso de Elfyn Evans, contratado pela Toyota, pelo que à formação britânica faltava um piloto de ponta para atacar o ‘Mundial’ de Ralis de 2020. Lacuna que a equipa liderada por Richard Millener quer suprir com este ‘reforço’ finlandês.

“Estou desejoso de viver este nova aventura e impaciente para ver o que podemos conseguir”, reagiu Lappi, referindo que a “M-Sport tem uma verdadeira paixão pelos ralis e havia muitos pilotos talentosos para este lugar”. Daí que se sinta “muito feliz” pelo facto da equipa ter confiado nele.

“Vai-me dar também a possibilidade de mostrar o que podemos fazer em 2020”, refere ainda o finlandês, que vai realizar os primeiros testes com o Ford Fiesta RS WRC esta semana, um pouco tardiamente se compararmos com o trabalho de preparação que as rivais Hyundai e Toyota já efetuaram.

Esapekka Lappi vai alinhar na totalidade do WRC2020, tal como Teemu Suninen, prova da confiança da M-Sport nas suas capacidades, e, como faz questão de salientar o próprio Malcolm Wilson, trata-se de voltar um pouco ao passado: “Regressamos às nossa raízes de uma certa forma ao alinharmos com uma jovem equipa acolhendo duas duplas finlandesas. Tivemos resultados fantásticos com Marcus (Gronholm), Mikko (Hirvonen) e Jari-Matti (Latvala), e agora estou desejoso de ver como a próxima geração de finlandeses voadores vai evoluir”.

“A nossa filosofia de base sempre foi a promoção e a progressão de jovens talentos como Esapekka, Teemu e Gus (Greensmith). Temos três jovens que são capazes de tudo para conseguir resultados sólidos”, acrescenta o fundador da M-Sport.