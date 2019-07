Motores Equivalência de Tecnologia revista para os LMP1 no ‘Mundial’ de Resistência Por

O Automobile Clube de L’Ouest (ACO) – promotor do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) – decidiu rever o sistema de Equivalência de Tecnologia (EoT).

Uma correção ao EoT para a temporada 2019-2020 do WEC antes do prólogo do campeonato, que decorre hoje e amanhã no Circuito da Catalunha em Barcelona, irá, segundo o ACO, equilibrar o desempenho entre os Toyota e os LMP1 privados.

Os Toyota TS050 Hybrid dominaram a época passada, pelo que os organizadores do ‘Mundial’ de Resistência convenceram os concorrentes da categoria superior a alterar a Equivalência de Tecnologia, de modo a oferecer uma possibilidade à Rebellion Racing e ao Team LNT de lutarem pelas vitórias com os LMP1, o que nunca aconteceu desde que existe o WEC.

Desta forma os Toyota vão iniciar a época, a 1 de setembro em Silverstone (Grã-Bretanha) com 14 kg suplementares, em relação ao que sucedida na época de 2018-2019. O piso mínimo dos LMP1 japoneses sobe 40 kg em relação ao regulamento anterior.

Os depósitos de combustível serão idênticos entre os LMP1 híbridos e os provados, incluindo nas 24 Horas de Le Mans, que se vão disputar a 13 e 14 de junho de 2020. Os LMP1 privados terão que parar um segundo menos do que os Toyota nos reabastecimentos, que compensará os sistemas elétricos dos TS050 Hybrid.

Mas o EoT será ajustado ao longo da época em função dos pontos marcados do campeonato. A performance dos LMP1 será também ajustada a cada corrida através de um ‘handicap’ de performance. Um sistema um pouco semelhante ao BoP (Balanço de Performance) existente nas categorias GTE (Pro e Am).