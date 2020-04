Motores Anunciado novo calendário para o ‘Mundial’ de Resistência Por

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) anunciaram um novo calendário para a temporada de 2019/2020.

Depois na anulação de Sebring e do adiamento das 6 Horas de Spa-Francorchamps e das 24 Horas de Le Mans, as equipas e o ACO tentaram encontrar uma situação para contornar os constrangimentos devido à situação causada pela pandemia de Covid-19.

“As circunstâncias desta crise sanitária mundial não nos deixaram escolha, sendo impossível conseguir pensar numa prova automóvel internacional antes do próximo verão”, admitiu Gérard Neveu, o diretor geral do WEC, sublinhando: “Por isso reagendamos o calendário em consequência conservando o número de provas inicialmente previsto”.

“É preciso no entanto preparar grandes mudanças para a próxima época, já que teremos de integrar vários parâmetros, a começar pelas dificuldades económicas que nos tempos que vêm serão inevitáveis. De momento a nossa primeira preocupação é a boa saúde de todos e desejamos que cada um mantenha junto dos seus próximos nas semanas que vêm”, acrescenta Neveu.

Assim no novo calendário as 6 Horas de Spa-Francorchamps disputam-se a 15 de agosto, a 88ª edição das 24 Horas de Le Mans a 19 e 20 de setembro, e culmina a 21 de novembro com as 8 Horas do Bahrain. Uma prova que assim irá substituir as 1000 Milhas de Sebring, mantendo o número de provas previstas antes da pandemia.