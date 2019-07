Motores Equipa de Filipe Albuquerque muda de carro para o próximo ‘Mundial’ de Resistência Por

A United Autosports decidiu trocar de protótipo para a sua estreia no Campeonato do Mundo de Resitência (FIA WEC), que acontecerá na próxima super temporada.

Esta formação anglo-americana, onde tem pontificado Filipe Albuquerque, decidiu substituir os seus Ligier JSP217 por Oreca 07, o protótipo de referência na categoria LMP2.

Parte da decisão deve-se ao facto de nas últimas 24 Horas de Le Mans, Albuquerque, Paul di Resta e Phil Hanson terem terminado a três voltas do Oreca da Signatech Alpine, ainda que o diretor da equipa, Richard Dean, tenha considerado que sob o ponto de vista dos pilotos a equipa se comportou muito bem.

“Penso que realizamos uma boa corrida sob o ponto de vista da equipa e dos pilotos, por isso é difícil argumentar conta os melhores Oreca a cada volta da corrida. Acho que não fizemos um mau trabalho com a Ligier e ganhamos duas corridas no European Le Mans Series (em 2017 e 2018). Mas fomos claramente suplantados em Le Mans, e mudamos para o Oreca para ver se o carro é a principal razão disso ter acontecido”, considerou Dean.

O responsável da United Autosport diz que a equipa está a trabalhar para ter o seu Oreca pronto para o prólogo do FIA WEC em Barcelona, nos dias 23 e 24 de julho. “Os testes no WEC são limitados e não queremos desperdiçar uma oportunidade para começar a conhecer o carro. Seria desrespeitoso para os adversários se achassemos que conseguíamos tirar partido do potencial do Oreca de imediato”, justificou.