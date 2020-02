Economia Emprego na zona euro cresceu 1,1 por cento em 2019 Por

O emprego cresceu 1,1 por cento no ano passado na zona euro e 1% na União Europeia (UE), de acordo com estimativas hoje divulgadas pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat.

“De acordo com uma estimativa do crescimento anual para 2019, com base em dados trimestrais, o emprego cresceu 1,1 pontos percentuais na zona euro e 1,0% na UE27”, indica o Eurostat na informação hoje publicada.

Já atentando no quatro trimestre de 2019, o Eurostat precisa que o emprego na zona euro subiu, nesse período, um por cento em termos homólogos e 0,3 comparativamente ao trimestre anterior.

Também no último trimestre do ano passado, o emprego aumentou 0,9 pontos na UE27 em termos homólogos e 0,2 na comparação trimestral.