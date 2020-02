Motores Logano e Byron vencem os ‘Duelos’ em Daytona Por

Joey Logano garantiu um lugar entre os primeiros lugares da grelha para as 500 Milhas de Daytona ao impor-se no primeiro Duelo na famosa pista do norte da Florida, enquanto William Byron fez o mesmo no segundo.

Se dias antes Ricky Stenhouse, pela Daugherthy Racing, tinha dado à Chevrolet a ‘pole-position’ para a clássica americana que marca o arranque da Nascar Cup, desta vez Alex Bowman mostrou a competitividade dos Camaro pela Hendrick Motorsports.

Isso faz com que dois Chevrolet partam na frente para a corrida de domingo, depois do segundo dos Duelos que sexta-feira animaram a Daytona Motor Speedway.

Logano venceu o primeiro Duelo e vai partir domingo da terceira posição do ‘grid’, no melhor dos Ford Mustang do Team Penske (o # 22), dividindo a segunda fila com William Byron, no segundo dos Chevrolet Camaro de Hendrick (o # 24).

Mas a jornada de sexta-feira à noite foi madrasta com Daniel Suarez, já que o Toyota do mexicano da Gaunt Brothers foi eliminado num acidente com Ryan Blaney, noutro dos Ford do Team Penske, que tentava evitar o seu companheiro de equipa Brad Keselowski quando este voltava às boxes.

Fique com as imagens dos dois Duelos em Daytona.