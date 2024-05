Economia Emprego atinge máximo histórico em Portugal apesar do aumento na taxa de desemprego Por

A Randstad Portugal acaba de publicar a sua análise aos resultados do Inquérito ao Emprego do Instituto Nacional de Estatística (INE) no primeiro trimestre de 2024. No período analisado registou-se um aumento no número de empregados, para 5.010.700 profissionais (85,7% trabalhadores por conta de outrem). O desemprego também registou um aumento trimestral de 13.600 pessoas (+3,8% face ao 4º trimestre de 2023). A taxa de desemprego situou-se nos 6,8%.

O aumento do emprego neste primeiro trimestre do ano deu-se tanto entre os trabalhadores por conta de outrem (23.200 pessoas, isto é, + 0,5%), como no grupo dos trabalhadores por conta própria (15.900 pessoas, ou seja, +2,3%), situando-se nos 720.000 profissionais.

A análise revelou ainda um aumento do emprego em quase todos os grupos etários. Apenas foi registada diminuição do emprego na faixa dos mais jovens dos 16 aos 24 anos, em -6.100 pessoas, ou seja, -2,1%.

O emprego aumentou em todos os grandes setores, mas o setor industrial apresentou o melhor desempenho em termos trimestrais e interanuais. Os maiores aumentos foram verificados nas indústrias transformadoras, com uma subida para +22.200 pessoas. A análise destaca também os aumentos verificados nas atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (+14.600 pessoas) e na educação (+12.800 pessoas).

Relativamente ao desemprego, verificou-se um aumento em 13.600 pessoas no primeiro trimestre do ano e a taxa de desemprego passou a situar-se nos 6,8%, sendo que esta subida foi apenas observada para as mulheres (7,5%), uma vez que nos homens a taxa situou-se nos 6,2%.

Em termos homólogos, o emprego teve um aumento de 90.200 profissionais (+1,8%) face ao primeiro trimestre de 2023. Em relação à evolução interanual da atividade, o aumento de 77.400 pessoas ativas deveu-se ao facto do acréscimo interanual da população empregada, em termos absolutos, ter sido superior ao decréscimo da população desempregada (-12.900 pessoas) face ao mesmo trimestre do ano anterio

Aumento do teletrabalho

Os dados do INE indicam que do total de 5.019.700 profissionais empregados no país, 20,5% referiram ter a possibilidade de trabalhar a partir de casa nas diferentes modalidades de teletrabalho. Tal significa um aumento trimestral de 143.900 profissionais em regime de teletrabalho, o que equivale a +16,2%. Por região, a Grande Lisboa teve a maior percentagem de teletrabalho, com 35,1% (355.200 profissionais).

Taxa de desemprego de longa duração foi quase 5 vezes inferior à taxa de desemprego de longa duração de há 10 anos

33,5% da população desempregada está à procura de emprego há 12 meses ou mais (desempregados de longa duração). A pesar disto, no último trimestre houve uma queda de quase 4 mil pessoas, ou seja, -3,1% e, em comparação com ao ano anterior, a queda foi de quase -16 mil desempregados de longa duração, ou seja,- 11,3%. Assim, a taxa de desemprego de longa duração no 1.º trimestre de 2024 foi de 2,3%, quase 5 vezes inferior à taxa de desemprego de longa duração de há 10 anos (1.º trimestre de 2014).

“A análise dos dados publicados hoje pelo INE mostra que existem desafios no mercado que estão a ser ultrapassados e dá-nos bons indicadores, como é o caso do aumento do emprego e desta diminuição muito expressiva do desemprego de longa duração. Contudo, é importante perceber que este tipo de desemprego apresenta ainda um valor elevado, o que num contexto de escassez de talentos torna cada vez mais importante a identificação de pessoas que se encontram nesta situação, de forma a permitir a utilização de soluções como o upskilling e reskilling, para capacitar pessoas e fornecer as competências necessárias às dinâmicas atuais do mercado. ”, comenta Isabel Roseiro, diretora de Marketing da Randstad Portugal.