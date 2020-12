Nas Notícias “Em matéria de fogos, o ministro foi irrepreensível”, diz Marcelo Por

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e recandidato ao cargo, elogiou a atuação do ministro Eduardo Cabrita “em matéria de fogos”.

Em entrevista à RTP, a propósito das eleições presidenciais de 24 de janeiro, Marcelo reiterou que não se recandidatura se os incêndios deste ano tivessem provocado uma tragédia semelhante à ocorrida em 2017.

Confrontado com as declarações de Eduardo Cabrita, que tinha assumido parte da responsabilidade na recandidatura de Marcelo devido à gestão dos incêndios, o atual ‘inquilino’ de Belém saiu em defesa de um ministro que tem estado debaixo de várias críticas.

“Em matéria de fogos, o ministro foi irrepreensível”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

“Claro que não vou comentar as declarações do senhor ministro, se entusiasmado considerou que isso tinha sido decisivo na minha candidatura… Foi uma interpretação do senhor ministro”, complementou.

O Presidente e recandidato mostrou-se bem mais comedido ao comentar o caso a morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa, em março.

Questionado se Eduardo Cabrita tinha ficado com autoridade diminuída, Marcelo recusou fazer “comentário político” e desviou a conversa para a “notícia” de que o Presidente da Ucrânia lhe pediu para enviar “uma mensagem de feliz Ano Novo” para o país.

Sobre a reestruturação da TAP, num momento em que foi noticiado o aumento salarial de vários administradores, o atual chefe de Estado apelou ao “bom senso para não haver aumentos”.