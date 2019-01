Motores Elisabete Jacinto feliz na consagração do Africa Eco Race Por

Elisabete Jacinto e a equipa Bio-Ritmo celebraram hoje em Dakar a sua vitória na competição de camiões no Africa Eco Race 2019.

A piloto portuguesa e os seus companheiros, José Marques e Marco Cochinho, subiram ao pódio para receber os prémios. Elisabete fez história, porque se tornou na primeira mulher a vencer uma longa maratona aos comandos de um camião, sendo a segunda a triunfar numa prova desta natureza, sendo que a alemã Jutta Kleinschmidt já o tinha feito nos automóveis no Paris-Dakar de 2001.

Fotos: AIFA

Depois de dez participações no Africa Eco Race, a piloto do Montijo consegue finalmente a vitória, sendo que é o seu sexto pódio na prova, e se segue a dois segundos lugares na competição de camiões. Elisabete Jacinto já tinha conseguido vitórias noutras provas internacionais, como o Rali de Marrocos e o Rali da Tunísia, mas nunca numa competição que levasse os concorrentes até Dakar.

Neste último dia de prova, que foi mais de consagração pois não contava para a classificação geral, o MAN TGS # 404 da equipa Bio-Ritmo foi o quarto melhor camião nos 22 quilómetros cronometrados, realizados nas margens do Lago Rosa, em Dacar.

“Quando foi dada a partida para os camiões fizemos um bom arranque e andámos bem. Mas, o Ginaf depressa nos apanhou e acabámos em quarto da categoria. No entanto, como sempre foi uma especial gira, muito alegre e com toda a gente a festejar o facto de ter chegado ao fim. Tivemos imensos portugueses aqui à chegada que nos fizeram uma festa imensa com direito a champanhe e tudo”, destacou Elisabete Jacinto à chegada à capital do Senegal.

A piloto portuguesa acrescentou : “Estamos muito felizes com o que fizemos nesta prova. Recebemos um troféu enorme e pesado e não cabemos em nós com tanto orgulho. Foram 16 anos de trabalho para chegarmos a este dia. Tudo isto é fruto de muito trabalho, empenho e dedicação e por isso a vitória sabe ainda melhor”.

Terminou, assim, a 11ª edição do Africa Eco Race com a fantástica etapa de consagração a ser disputada em torno do Lago Rosa em Dakar. Na categoria dos automóveis, a 11ª edição do Africa Eco Race corou Jean Pierre Strugo com o primeiro lugar da classificação geral e nas motas Alessandro Botturi foi o grande vencedor.