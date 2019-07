Economia dos EUA cresceu mais lentamente no segundo trimestre

A economia dos Estados Unidos avançou a um ritmo anual de 2,1 por cento no segundo trimestre de 2019, de acordo com uma primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) divulgada hoje pelo Departamento do Comércio.

Estes dados representam um abrandamento em relação ao primeiro trimestre do ano, quando o crescimento foi de 3,1 por cento, mas acabaram por ficar acima do previsto. Os analistas antecipavam um crescimento de 1,8 por cento.

O Departamento do Comércio também publicou uma revisão dos números dos últimos cinco anos (de 2014 a 2018), com base em dados mais abrangentes, mostrando que no final de 2018 o crescimento foi menor do que o estimado anteriormente.

No quarto trimestre, a economia cresceu a um ritmo de 1,1 por cento em vez de 2,2 por cento, numa altura em que a Reserva Federal (banco central) subiu as taxas de juro.

O Governo vai publicar uma segunda estimativa do crescimento no segundo trimestre no dia 29 de agosto.