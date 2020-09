Mundo Durão Barroso vai presidir à Aliança Global para as Vacinas Por

Durão Barroso, ‘chairman’ da Goldman Sachs e ex-presidente da Comissão Europeia, foi hoje nomeado para liderar a Aliança Global para as Vacinas (GAVI).

A organização tem assumido uma crescente importância com a pandemia de covid-19, sendo liderado por Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministra das Finanças da Nigéria, cujo mandato termina em dezembro.

Durão Barroso iniciará funções, num cargo que não é remunerado, em janeiro de 2021, de acordo com o comunicado hoje emitido pela GAVI.

A nomeação do ex-primeiro-ministro foi aprovada, por unanimidade, pelo Conselho de Administração da organização, hoje reunido em Genebra, na Suíça.

A favor de Durão Barroso contaram o “notável estatuto e experiência, o historial como líder, a vasta experiência na presidência de Instituições com múltiplos ‘stakeholders’ e o empenho na cooperação internacional”.

Citado no comunicado, o ‘chairman’ e diretor não-executivo da Goldman Sachs declarou que “o mundo precisa agora mais do que nunca da GAVI, tanto para assegurar que as vacinas covid-19 cheguem a todos os países, ricos e pobres, como para prosseguir com a sua missão principal de proteger centenas de milhões de pessoas contra doenças evitáveis”.

A organização é uma parceria público-privada que atua na vacinação de crianças contra algumas das doenças mais fatais.

Desde que foi criada, em 2000, ajudou a imunizar mais de 760 milhões de crianças, evitando mais de 13 milhões de mortes e reduzindo para metade a mortalidade infantil em 73 países em desenvolvimento.

A GAVI engloba governos de vários países, a Organização Mundial de Saúde, a UNICEF, o Banco Mundial, a indústria de vacinas, agências técnicas, a sociedade civil, a Fundação Bill & Melinda Gates e outros parceiros do setor privado.

Na Cimeira Mundial de Vacinas, em junho, a organização conseguiu assegurar o montante histórico de 8800 milhões de dólares em fundos.