Nas Notícias “É um cobarde vigarista”, diz Catarina Martins sobre André Ventura (vídeo) Por

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, justificou a ‘atenção especial’ que o partido tem dedicado a André Ventura.

“É um cobarde vigarista que vive dizendo que quer defender o português comum enquanto o que faz é tratar de offshores, como apareceu nas empresas para as quais ele trabalha e até nas comissões de inquérito do Parlamento Europeu às offshores”, afirmou a líder bloquista, numa entrevista à SIC Notícias.

A coordenadora do BE, que se pronunciava sobre a candidatura presidencial de Marisa Matias, manteve a mira no deputado do Chega.

“Os angariadores para o partido estão todos ligados aos Panama Papers, aos escândalos do BES, enfim…”, reforçou.

“Quando vemos alguém a dizer que quer defender o português comum e depois é financiado por quem está ligado aos Panama Papers, ao BES e a todos os escândalos e contratos de armamentos com o Estado Português e etc… No Bloco de Esquerda, quando vemos uma elite que ataca e engana o povo enquanto enriquece, denunciamos com toda a frontalidade”, insistiu Catarina Martins.

Ainda sobre André Ventura, a líder bloquista recuperou as declarações do futebolista Ricardo Quaresma.

“Temos esta condição de ter um deputado que, como o Quaresma disse melhor do que ninguém, semeia ódio entre os Homens na sua ambição de subir”, afirmou.

Veja o vídeo.

Chamar os bois pelo nome, parte dois.

Se eu fosse monárquico, diria que a Catarina Martins é ganda queen. pic.twitter.com/HXVT3GIvUu — Uma Página (@UmaPaginaSocial) 29 de setembro de 2020