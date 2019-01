Desporto Dupla portuguesa em destaque na reviravolta da Juventus Por

Em ‘bom português’. Foi assim que a Juventus venceu a Lázio no Estádio Olímpico, por 2-1, em jogo da 21.ª jornada da Serie A.

Numa das deslocações mais difíceis a nível interno, a ‘Vecchia Signora’ passou por alguns sobressaltos perante uma Lázio bem organizada e a mandar na partida.

De resto, a primeira parte foi praticamente dominada pela formação de Simeone Inzaghi. As oportunidades de golo sucederam-se, enquanto a Juventus raramente incomodou o guarda-redes Strakosha.

Allegri foi obrigado a mexer ainda antes do intervalo, com Chiellini a entrar para o lugar do lesionado Bonnuci.

A emoção – e os golos – estavam reservados para a etapa complementar.

A Lázio continuou a pressionar e chegou à vantagem à passagem do minuto 59, quando Emre Can introduziu a bola na própria baliza.

A ‘Vecchia Signora’ despertou e conseguiu virar o resultado em ‘bom português’. João Cancelo foi lançado aos 70 minutos e precisou apenas de quatro minutos em campo para nivelar o resultado, ao encostar para as redes.

A reviravolta foi completa aos 88 minutos, por Cristiano Ronaldo, na marcação de uma grande penalidade sofrida por Cancelo.

PENALDO SIM!!!!!! É GOL DO CRISTIANO RONALDO!!!!! pic.twitter.com/w97VgQyUdJ — Cristiano Ronaldo Brasil (@CR7Brasil) 27 de janeiro de 2019

Desta forma, a Juventus cimenta a liderança da Serie A, agora com 59 pontos, mais 11 que o Nápoles. A Lázio é oitavo, com 32.