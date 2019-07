Duarte Marques assegura que fará campanha pelo PSD integre ou não a lista por Santarém

O deputado social-democrata Duarte Marques disse hoje que não foi contactado oficialmente sobre a sua integração na lista de candidatos por Santarém e que “a única coisa que sabe” é que irá fazer campanha pelo PSD.

Questionado pela Lusa sobre a polémica em torno da inclusão do seu nome na lista de candidatos do PSD por Santarém às eleições legislativas de 06 de outubro, Duarte Marques afirmou que “até dia 30”, quando se reúne a Comissão Política Nacional do PSD para aprovação das listas, não fará declarações, por entender que a discussão deve ser interna e não feita na praça pública.

“A única coisa que sei é que, vá em último, em primeiro, em terceiro ou em lugar nenhum, irei fazer campanha pelo meu partido”, declarou, assegurando não ter sido contactado oficialmente sobre a indicação do seu nome pela direção nacional.

Sobre as declarações do presidente da distrital de Santarém, de que a imposição do seu nome pela direção nacional decorre de uma “cunha” de Nuno Morais Sarmento e que não preenche os requisitos de possuir experiência profissional fora da política e de renovação das listas, Duarte Marques disse escusar-se a usar “um estilo que em Portugal costuma ser usado por Eduardo Cabrita [ministro da Administração Interna] para falar sobre companheiros do mesmo partido”.

O presidente da distrital de Santarém do PSD, João Moura, disse hoje à Lusa confiar que a Comissão Política Nacional irá, na reunião de terça-feira, mudar a decisão de retirar da lista do distrito o nome indicado pela concelhia de Santarém para manter o atual deputado Duarte Marques.

João Moura confirmou que a reunião realizada na quarta-feira com o secretário-geral do partido, José Silvano, e na qual esteve presente Nuno Morais Sarmento, foi “crispada”, já que o presidente da concelhia de Santarém (e presidente da Câmara), Ricardo Gonçalves, reagiu mal à retirada do nome do advogado Ramiro Matos da lista de candidatos do distrito às legislativas de 06 de outubro.