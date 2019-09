Motores DTM é hipótese para Robert Kubica Por

Os resultados modestos da Williams na Fórmula 1 poderão levar Robert Kubica a rumar ao Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM).

A Audi tem estado em contactos com os responsáveis pela gestão da carreira do piloto polaco, que até agora marcou um único ponto no campeonato do Mundo de pilotos, aquele que também permite à Williams marcar um ponto na classificação de construtores.

Foi da boca do próprio diretor da Audi Sport, Dieter Gass, que soube da possibilidade de Kubica trocar a F1 pelo DTM, sendo que o polaco não é estranho a carros da disciplina,m pois testou um Mercedes em janeiro de 2013, tendo na altura impressionado o construtor de Estugarda.

Gass admitiu ter contactos com os gestores da carreira de Robert Kubica antes da prova do DTM em Nurburgring, tendo o responsável desportivo da Audi referido que o piloto da Williams desperta interessa.

“Ele é um piloto interessante para o DTM, sem dúvida. É muito cedo para entrar em detalhes sobre a situação dos pilotos para os nossos pilotos oficiais. Acho que uma das diferenças (para o que a marca está a fazer) é que temos uma formação forte e equilibrada. Cada piloto conseguiu ir ao pódio e marcar pontos, por isso é difícil não continuar com um deles”, afirmou Dieter Gass.

O ‘patrão’ da Audi Sport diz que não falou pessoalmente com Kubica, mas sim com os responsáveis pela sua carreira. “Começo a ver o interesse no DTM crescer, mesmo em categoria que supostamente estão acima do DTM, e penso que é um bom sinal”, referiu.

Atualmente a marca dos quatro anéis conta com René Rast, Nico Muller, Jamie Green, Loic Duval, Robin Frijns e Mike Rockenfeller no Campeonato Alemão de Turimos, mas há outros nomes em vista como o jovem Sheldon Van der Linde, que compete pela BMW, ou mesmo por Jonathan Aberdein, que alinha pela também pela Audi este ano. O que leva a supor que para entrar Robert Kubica o ‘sacrificado’ poderia ser Pietro Fittipaldi.