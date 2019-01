Dois grifos foram libertados no monumento natural das Portas de Ródão

Dois grifos recuperados no Centro de Estudos e Recuperação de Animais Selvagens de Castelo Branco (CERAS) foram libertados no monumento natural das Portas de Rodão, foi hoje anunciado.

“As aves foram libertadas no monumento natural das Portas de Rodão, onde existe uma colónia desta espécie (Gyps fulvus), tendo sido marcadas com anilha metálica e marcas alares, que permitirão o seu seguimento”, lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

A libertação destes dois grifos integra-se numa iniciativa de mecenato da Transdev, que, desde 2017, após a tragédia dos incêndios que devastaram milhares de hectares e levaram a uma diminuição significativa das condições de sobrevivência de várias espécies animais em Portugal, estabeleceu um protocolo com a associação ambientalista Quercus, subvencionando a reflorestação e outras ações de proteção à biodiversidade.

Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, o estatuto de conservação dos Grifos Portugal é de “quase ameaçado”, dado existirem menos de mil exemplares no país, com uma população reprodutora de cerca de 400 casais, principalmente no Douro e Tejo Internacional.